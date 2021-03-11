İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları tarafından Silopi İlçesi kırsalında, 09 Mart 2021 tarihinde “EREN 10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu” gerçekleştirildi.

Operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralar tespit edildi.

Arazide yapılan aramalarda ise, gizlenmiş vaziyette, 2 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 61 adet el bombası, 107 adet elektrikli fünye, 5 adet EYP anahtar sistemi, 18 adet hazırlanmış EYP düzeneği, 50 metre infilaklı fitil, 4 kilogram patlayıcı madde, 23 bin 450 adet çeşitli çapta fişek ele geçirildi.

Ayrıca köy yolu üzerine döşenmiş patlamaya hazır 2 adet el yapımı patlayıcı bulunarak yerinde imha edildi.