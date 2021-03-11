Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Derenti köyünde, Covid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.
Karara göre 10 gün sürecek karantina dolayısıyla jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Karantina Koronavirüs
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