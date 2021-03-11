Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 12:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK'lı teröristlere ait silah ve el bombası ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve el bombası ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçe kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyonda, piyade tüfeği, 2 el bombası, 15 mermi, 2 piknik tüpü ve 300 gramlık 9 kimyasal madde ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
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