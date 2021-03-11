Cihangir İslam'ın katılımı CHP'de itirazları da beraberinde getirdi. Parti yönetimini Atatürk ilkelerinden uzaklaşmakla eleştiren milletvekilleri itirazlarını grup yönetimine iletti. CHP'den son dönemde yaşanan istifalara dikkat çeken milletvekilleri, bu eleştirilerin dikkate alınmasını istedi.

İslam'ın geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımlarının gündeme getirilmesi de tepkileri arttırdı. Cihangir İslam söylemleri ve yazıları ile CHP'yi eleştiren mesajlara imza atmıştı. Milletvekilleri bu mesajları da hatırlatarak, İslam'ın CHP sıralarında siyaset yapmasına tepki gösterdi.

İstifalara neden oldu

İslam'ın transferi CHP'de istifalara da neden oldu. Beyoğlu eski İlçe Başkanı Ertuğrul Gülsever, CHP'den ayrılarak Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'ne katıldığını duyurdu.

"Demokrasi için herkesle çalışırım"

Cihangir İslam ise gelen tepkilere yine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. İslam, "Çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım" dedi.