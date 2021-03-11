Sınır kapılarında uyuşturucuyla ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak sürdürülüyor.

Boş denilen tırda uyuşturucu ve kaçak eşyalar çıktı

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'na yurt dışından gelen yabancı plakalı tırı riskli olarak değerlendirdi.

Tırın boş olduğu söylenen dorsesinde yapılan X-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlandı.

[Fotoğraf: AA]

Dedektör ve narkotik köpekleriyle kontrol edilen tırdaki gizli bölmede 82 pakette 63 kilogram esrar, 90 pakette 736 bin uyuşturucu hap, 325 cep telefonu ve aksesuarları, 3 bin elektronik sigara, 420 elektronik sigara kiti, 2 bin hasarlı cep telefonu ekranı, 1 milyon 224 bin sigara filtresi, 937 bin sigara kağıdı ve 10 paket protein tozu ele geçirildi.

Bir kişi gözaltına alındı

Diğer kontrollerde de yüksek fiyatlardan alıcı bulan el yapımı 1064 parça porselen, 365 cep telefonu, çok sayıda oto yedek parçası ve kürk ele geçirildi.

Ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı.​​​​​​​