İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda saat 10.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 62 oldu.

Yağışlı havanın da etkisiyle TEM otoyolu ve D-100 kara yolunun belli kesimlerinde yoğunluk artıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun belli kesimlerinde trafik akışında yoğunluk oluşuyor. Haramidere mevkiinde trafik Avcılar istikametinde ilerlerken, yan yolda hafif trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükçekmece yönünde ise yine D-100 kara yolunda trafik ilerlerken, yan yolda trafik yoğunluğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM otoyolunda Ataşehir'de başlayan yoğunluk Avrupa yönüne doğru Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürerken, D-100 kara yolunda ise Maltepe'de Avrupa yönünde başlayan trafik, Göztepe'ye kadar devam ediyor.