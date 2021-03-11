Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Güneş Adası açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itildiği öğrenilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Burada sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.