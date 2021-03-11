Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 35 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Güneş Adası açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itildiği öğrenilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Burada sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.
Etiketler: Yunanistan Düzensiz Göçmenler
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