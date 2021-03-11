Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
[Fotoğraf: AA]
Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca ile Dominik Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Tınca, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tınca'nın, beraberindeki eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lora, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Lora'nın eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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