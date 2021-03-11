İstanbul’da yaşayan 50 yaşındaki İsrafil Türkmen, 37 yıldır Nişantaşı’nda bir restoranda garsonluk yapıyor.

Yaklaşık 3 ay önce müşteriler gittikten sonra masayı toplamaya başlayan Türkmen’in eline müşteri tarafından kullanılan ve peçete içine konulan kürdan battı.

[Fotoğraf: DHA]

Durumu doktorları bile şaşırttı

İki gün içinde elinin şiştiğini ve ağrı nedeniyle sorun yaşadığını söyleyen Türkmen’in durumu doktorları bile şaşırttı:

“Başlangıcı çok minik, sonrası ise çok büyük bir olay oldu. Çevremdekilere anlattığımda şaka sanıyor ama fotoğrafları görünce ciddiyetini anlıyor. Önceden de kürdan, bıçak batıyordu ama bu kullanılmış olduğu için enfeksiyon olmuş. Parmağıma battıktan sonra vücudumu sarmaya başlamış. 1 ay alçıda kaldı, 15 gün fizik tedavi gördüm. 3 ay uğraştım.”

6 gün hastanede yattı

Kürdanın battığı yeri kolonya ile temizleyen Türkmen, ağrı ve şişlik geçmeyince doktora gittiğini ve doktorun önce tetanos iğnesi yaptığını ardından da neşterle enfeksiyonlu bölgeyi temizlediğini söyledi.

Doktorun ameliyat olması gerektiğini söylemesi üzerine 6 gün hastanede yatan Türkmen'in eli 35 gün alçıda kaldı.

“Arkadaşlarımdan helallik istedim”

Enfeksiyonun elinden koluna yayıldığını, kana karışması halinde ise kurtarılma şansının olmadığını söyleyen Türkmen, “Evden dışarı çıkmıyor, telefonları açmıyordum en son arkadaşlarımı arayıp helallik istedim” dedi.

Tedavisi devam eden Türkmen, bir yandan da aynı restoranda çalışmaya devam ediyor.

“Kullanılan kürdanları peçeteye sarmayın” uyarısı

Müşterilerin kullandıkları kürdanları peçeteye sarmaması gerektiği uyarısını yapan Türkmen, bazı müşterilerin de kürdanı pidelere batırdığını ancak pidelerin sokak hayvanlarına verilmesi halinde onların da hayatını kaybetmesine neden olabileceğini vurguladı.