Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada terör örgütü propagandası: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında HDP Haliliye İlçe Başkan Yardımcısı da yer alıyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
HDP'li başkan yardımcısına gözaltı
Operasyonda, aralarında HDP Haliliye İlçe Başkan Yardımcısı Hatice Göktepe'nin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Yasaklı yayınlara el konuldu
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda yasaklı yayın, dijital materyaller, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve bu silahlara ait 24 mermi ele geçirildi.
Etiketler: HDP PKK/KCK PKK/YPG Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Medya Terör Örgütü
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