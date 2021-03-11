Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

HDP'li başkan yardımcısına gözaltı

Operasyonda, aralarında HDP Haliliye İlçe Başkan Yardımcısı Hatice Göktepe'nin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yasaklı yayınlara el konuldu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda yasaklı yayın, dijital materyaller, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve bu silahlara ait 24 mermi ele geçirildi.