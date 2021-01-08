Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdür Vekili Abdülkadir Sevinç, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan şahin ve bir çakır kuşunu doğal hayatlarına bıraktı.



“Yırtıcı kuşlar önemli rol oynuyor”

Kuşlar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, "Bugün 3 yırtıcı kuşu doğayla buluşturduk. 2 bayağı şahin, bir de çakır kuşu. 3'ü de atmacagillerden. Çakır kuşu atmacagillerin en büyüğü. Bayağı şahinler, biraz daha orta ebatta olan yırtıcı kuşlardan. Bu yırtıcı kuşlar doğada hızlı üreyen türlerin popülasyonunu dengelemede rol oynuyor. Özellikle güvercin gibi, saksağan gibi ya da tarla faresi, tavşan, sincap gibi ya da diğer ötücü kuşlar gibi birçok türün popülasyonunu dengelemede yırtıcı kuşlar önemli rol oynuyor. Dileriz yolları açık olur, nesilleri bol olur ve ekosisteme hizmete devam ederler" diye konuştu.

“Doğal denge ve ekolojik sistemde büyük önemi var”

Verdikleri destekten, katkıdan, tedavi sürecini sahiplenmelerinden dolayı üniversiteye teşekkür eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdür Vekili Abdülkadir Sevinç ise "Ben, insan kaynaklı yaralanmalara vurgu yapmak istiyorum. Avcılarımız biraz daha hassasiyet göstersin, keza bu türlerin avı yasak. Özellikle kış döneminde bu türlere hassasiyet gösterip, bulunduğu ortamda bizlere süratle haber versinler. Çünkü tedaviye ne kadar erken başlarsak o kadar çabuk netice alabiliriz" diye konuştu.