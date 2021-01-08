Ana arterler, caddeler ve ara sokaklar...

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve diğer kameralardan canlı olarak takip ediliyor.

Emniyet kemerinden, hız aşımına kadar trafik kurallarına aykırı hiçbir hareket gözden kaçmıyor.

2 bin 500 kamera ile saniye saniye izleniyor

İstanbul'daki trafik ihlalleri 2 bin 500 kamera ile 7 gün 24 saat tespit ediliyor.

TRT Haber ekipleri, o ihlallerin tespit edildiği Trafik Komuta Kontrol Merkezine girdi.

Kuralları çiğnedikleri için EDS'ye takılan sürücülerin fotoğrafları çekiliyor, plakası üzerinden ceza yazılıyor.

Kısıtlamada EDS cezaları 3'te 1 azaldı

Salgın sebebiyle uygulanan sokak kısıtlaması ve yapılan denetimler sonucu, trafik ihlallerinde büyük bir düşüş yaşandı.

Normalde yaklaşık 1,5 milyon ihlalin yapıldığı kentte, 2020'de EDS'lerle 472 bin 615 ceza kesildi.

En çok ceza aşırı hız yapanlara kesildi

Trafikte 16 bin 20 emniyet şeridi ihlali, 339 bin 786 aşırı hız, 15 bin 184 kırmızı ışık, 9 bin 851 ters yön ve 1784 yayalara geçiş önceliği tanımamaktan ceza kesildi.

2020'de İstanbul'da ölümlü kaza sayısı da 119'dan 84'e geriledi.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Edebali Koçdemir