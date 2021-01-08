İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ö. ve İ.B.'nin elinde tarihi eser niteliği taşıyan kılıç ve sikke bulunduğu, bunları satmak için de bazı kişilerle görüşeceği bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, Sinanpaşa ilçesinde kullandıkları araçla yakalandı. Araçta yapılan aramada, bir kılıç, 85 sikke, 4 obje ve tarihi eser niteliği taşıyan 2 yüzük ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

