Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ö. ve İ.B.'nin elinde tarihi eser niteliği taşıyan kılıç ve sikke bulunduğu, bunları satmak için de bazı kişilerle görüşeceği bilgisine ulaştı.
Şüpheliler, Sinanpaşa ilçesinde kullandıkları araçla yakalandı. Araçta yapılan aramada, bir kılıç, 85 sikke, 4 obje ve tarihi eser niteliği taşıyan 2 yüzük ele geçirildi.
Ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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