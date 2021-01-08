Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 16:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cep telefonunun patlama anı kamerada
Uşak'ta tamir için teknik servise bırakılan cep telefonu şarj esnasında bilinmeyen bir sebeple patladı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Banaz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde arıza sebebiyle bir teknik servise götürülen cep telefonu, tamir için bırakıldığı masanın üzerinde patladı.
Patlamanın ardından alevler çıktı. Çıkan yangında, raflarda duran cep telefonu malzemeleri de zarar gördü.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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