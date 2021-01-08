Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 0,81 gr bonzai, 17,61 gr esrar, 11 adet uyuşturucu hap, 33,25 gr metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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