Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Zemin kattan duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binada oturan 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan çıkartılan 5 kişiye ambulansta müdahale edildi. Bu kişilerden 3'ü kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken diğer dairelerde duman nedeniyle zarar oluştu. Daire sakinleri yangın nedeniyle kendilerini dışarıya zor attı.

“Badem ve Limon içeride kaldı”

8 yaşındaki oğlu Furkan Çiftçi'nin Limon ve Badem adlı muhabbet kuşlarını kurtarmak için alevlerin arasına giren babası Ali Çiftçi, oğlu kuşu için ağlayınca canını hiçe sayarak alevlerin arasına girdi:

“Dün gece evde oturduğumuz sırada yangın çıktı. O panikle çocukları alıp dışarı çıktık. Yangın büyüdü. Küçük oğlum, 'Limon'um içerde kaldı' diyerek ağlayınca içeri girmeye çalıştı. Ben de ona müdahale ederek kendim içeri girdim. Kuşları alıp dışarı çıktım. Çok zor oldu. Evin içerisi duman doluydu. Kuşları zor buldum. Kapının önüne kendimi zor attım. "

Zühre’nin kedisi de kurtarıldı

Yangın çıkan dairenin çaprazındaki dairede oturan Zühre Naz Erdem'in kedisi için zor anlar yaşadı:

"Babam içerideydi. Önce onun için korku yaşadım. Daha sonra kedim aklıma geldi. İçeriye giremeyeceğimizi söylediler. Ona rağmen içeriye girdim, koridorun yarısı karanlıktı. Her yer dumanla kaplıydı. Hatta düştüm. Daha sonra beni dışarıya çıkarttılar. Yangın söndürüldükten sonra kapıyı açmışlar. İçeriye girip kedimi camdan bana verdiler. Elime aldığımda durmadı bile yangın nedeniyle asabileşmişti. Daha yeni kendine geliyor"