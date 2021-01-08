İtalya'ya gitme hayali kuran 84 kaçak göçmenin İstanbul'dan başlayan yolculuğu, Aydın'ın Çine ilçesinde son buldu.

Umut tacirleri, İstanbul'dan aldıkları kaçak göçmenleri, kamyon kasasında 30 saat gezdirdi. Dün sabah ise, Çine'ye bağlı Akçova Mahallesi'ndeki zeytin ağaçları bulunan dağlık alanda ‘İtalya'ya geldik’ diyerek, kamyondan indirdi.

Kamyon hızla bölgeden uzaklaşırken, kaçak göçmenleri gören vatandaşlar, jandarmayı aradı.

Bölgeye gelen ekipler, Suriye, Mısır ve Afganistan uyruklu 84 göçmeni, jandarma karakoluna götürdü.

Düzensiz göçmenler ifadelerinde, kişi başına bin euro verdiklerini ve İtalya'ya götürülmek üzere anlaşma yaptıklarını anlattı.