ASELSAN güdüm sistemleri ile muharebe sahasını dönüştürüyor

ASELSAN mühendislerinin kaleme aldığı “Stratejik Bakış” serisinde, "Güdüm Sistemleri" konusu ele alındı.

Çalışmaya göre, doktrinsel dönüşüm süreci, harp anlayışında köklü bir paradigma değişimini beraberinde getirdi. Geleneksel yaklaşımda platform üstünlüğü ön plandayken, yeni yaklaşımda belirleyici unsur ağ ve veri üstünlüğü haline geldi.

Merkezi komuta yapılarının yerini, daha esnek ve sahadaki inisiyatifi güçlendiren dağıtık komuta anlayışı alıyor. İnsan yoğun operasyon konsepti ise yerini insan, yapay zeka ve otonom sistemlerin birlikte çalıştığı hibrit bir yapıya bırakıyor.

Fiziksel tahribe dayalı klasik etki anlayışı yerine, düşmanı etkisizleştirme, körleştirme veya işlevsiz bırakma gibi etki temelli yaklaşımlar öne çıkıyor. Ayrıca yalnızca kinetik unsurlara dayanan operasyonlar yerine, kinetik kabiliyetlerin elektronik harp ve siber operasyonlarla entegre edildiği çok boyutlu bir mücadele anlayışı benimseniyor.

Modern harp sahasında değişen doktrinlere uyum sağlayabilmek için savunma teknolojilerinin geliştirilme yaklaşımında da önemli bir dönüşüm gerekiyor. Artık yalnızca laboratuvar ortamında başarılı olan değil, gerçek harekat sahasında etkinliğini kanıtlayabilen tasarımlar öncelik kazanıyor.

Prototip odaklı geliştirme anlayışından çıkarak seri üretim kabiliyetine sahip, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir üretim modellerine geçiş zorunlu hale geldi. Bununla birlikte, kolay üretilebilir ve hızlı tedarik edilebilir tasarımlar geliştirmek stratejik önem taşıyor.

En önemlisi ise tekil ürün geliştirmek yerine, entegre sistem çözümleri sunan ve belirli bir harekat konseptiyle bütünleşik çalışan çözümler üretmek modern harp ortamının temel gerekliliklerinden biri haline geldi.

Bu doğrultuda, güdüm sistemleri, geleneksel mühimmatlardan farklı olarak stratejik hedefleri etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Günümüz dünyasında stratejik hedefler, hava savunma sistemleri, sığınaklar ve elektronik harp sistemleri ile korunuyor.

Farklı hedef tiplerine farklı çözümler

ASELSAN Güdüm Sistemleri, modern harp sahasında ortaya çıkan tehditleri ve karşı tedbirleri dikkate alarak bu engelleri aşabilecek ileri teknolojiler geliştiriyor. Bu kapsamda, serbest süzülme ve entegre itki sistemleri sayesinde mühimmatların uzun menzillere otonom olarak erişebilmesi sağlanıyor.

Güdüm sistemlerinde kullanılan farklı tipteki arayıcı başlıklar, farklı hedef tiplerine ve karmaşık harp ortamlarına karşı yüksek isabet ve direnç kazandırıyor.

Lazer Güdüm Kiti LGK, Hassas Güdüm Kiti GÖZDE sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyette angajman sağlarken TOLUN IIR, kızılötesi arayıcı başlığı ile düşük yanal hasar gerektiren stratejik hedeflere karşı gece/gündüz operasyonlarında yüksek etkinlik sağlıyor.

Geleceğin muharebe konseptlerine uygun olarak sürü kabiliyeti geliştiriliyor, böylece birden fazla mühimmat koordineli şekilde hareket edebiliyor. Ayrıca çoklu taşıma ve aynı anda birden fazla hedefe eş zamanlı angajman yeteneği, platform etkinliğini önemli ölçüde artırıyor.

SADAK 4T akıllı salan sistemi ile TOLUN, hava araçlarında 8 adete kadar taşınabiliyor ve eş zamanlı olarak çoklu hedeflere angajman sağlanabiliyor. Güçlendirilmiş betonla korunan hedefler ve sığınaklara karşı etkin delici harp başlığına sahip TOLUN P ile parçacık etkili harp başlığı ve yaklaşım sensörüne sahip TOLUN F stratejik hedeflere karşı etkinlik artırılıyor.

Elektronik harp kabiliyetine sahip TOLUN EW, karıştırma, aldatma ve bastırma özellikleri ile hava savunma sistemlerine karşı etkinlik gücünü artırıyor.

Tümleşik ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlık güdümlü 250 lb. sınıfı, parçacık etkili harp başlığına sahip TOLUN L, hava araçlarından kullanımda açılır kanat yapısı ile lazer arayıcı başlığı sayesinde kritik önemdeki hareketli veya sabit hedeflere hassas angajman ve düşük yanal hasar kabiliyeti sağlıyor.

Daha az mühimmatla aynı etki

ASELSAN Güdüm Sistemleri, değişen küresel harp dinamiklerine hızlı uyum sağlayarak kullanıcı makamların yeni ve daha gelişmiş platformlara duyduğu ihtiyacı önemli ölçüde azaltıyor.

Geliştirilen yüksek hassasiyetli güdüm kabiliyetleri sayesinde aynı etkiyi elde etmek için daha az mühimmat kullanımı mümkün hale geliyor. Bu durum yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda lojistik yükün azalmasına ve operasyonel sürdürülebilirliğin artmasına da kritik katkı sunuyor.

Ayrıca güdüm sistemleri, hassasiyeti platformdan bağımsız bir yetenek haline dönüştürüyor. Böylece hassasiyet, artık uçağın ya da fırlatma sisteminin değil, doğrudan mühimmatın bir özelliği oluyor. Platformun teknik sınırlarından bağımsız olarak mühimmatın kendi başına hedefe ulaşabilmesi, operasyonel esneklik ve görev etkinliği açısından önemli bir üstünlük sağlıyor.

Bu çerçevede güdüm sistemleri, yalnızca taktik seviyede başarı sağlayan bir bileşen olmaktan çıkarak, taktiksel kazanımları stratejik sonuçlara dönüştüren temel bir kuvvet çarpanı ve anahtar unsur haline geliyor.

Farklı platformlar ve ülkeler arasında ortak operasyon dili

Platformdan bağımsızlık, güncel güdüm teknolojilerinin ortaya koyduğu en kritik kazanımlardan biri olarak öne çıkıyor. Aynı güdüm kiti, farklı hava platformlarına veya kara lançer sistemlerine entegre edilebiliyor. Bu da kuvvet yapısında önemli bir operasyonel esneklik sağlıyor.

Böylece farklı görev profilleri ve platform tipleri arasında standartlaşma artarken, kullanıcılar mevcut envanterlerini daha etkin şekilde değerlendirebiliyor. Müttefik unsurlar açısından bakıldığında ise daha kolay entegrasyon imkanı, sahada ortak kullanım ve müşterek harekat kabiliyetini güçlendiriyor.

Stratejik düzeyde bu durum, birlikte çalışabilirlik avantajı yaratarak çok uluslu kuvvetler arasında lojistik süreçleri sadeleştirirken maliyet etkinliği artırıyor.

Bu yaklaşım sonucunda güdüm sistemleri, yalnızca bir akıllı mühimmat bileşeni olmanın ötesine geçiyor, farklı platformlar ve ülkeler arasında ortak bir operasyon dili oluşturan, kuvvet çarpanı niteliğinde bir yetenek haline geliyor.

Gelecekte güdüm teknolojileri, değişen tehdit setlerine paralel olarak daha otonom, dayanıklı ve esnek yapıya evrilecek. Karmaşık elektronik harp ortamları, hareketli hedefler ve çok katmanlı savunma sistemleri, bu evrimin temel itici güçleri olarak konumlanıyor.

ASELSAN, bu gelişimin merkezinde yer alarak platform ve mühimmat kombinasyonunu bir kuvvet çarpanına dönüştürmeyi hedefliyor. Modüler mimariler, çoklu güdüm modları ve platformdan bağımsız çözümlerle modern harp sahasının ihtiyaçlarına her zaman cevap verebilecek bir yaklaşım benimsiyor.

Bu noktada güdüm sistemleri, yalnızca hedefi isabetle vurmanın değil, doğru zamanda ve doğru etkiyle maliyette kazanım sağlamanın anahtarı haline geliyor.