İmmihan Nilifırka evladına kavuşma umuduyla Diyarbakır'daki HDP İl binası önünde eylemini sürdüren 185 aileden biri.

Dağa kaçırılan oğlu Mustafa'nın kurtarılması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi.Yüreği yanan anne, 2015 yılında kaçırılan oğlunun hikayesini TRT Haber’e anlattı.

“Oğlumun geleceğini çaldılar”

İzmir Ege Üniversitesi'nde 2 ayı kalmıştı oğlunun. Mezun olduktan sonra gazeteci olacaktı. Acılı anne, oğlunun hayallerinin yarım kaldığını, geleceğini çaldıklarını söyledi.

Nilifırka, “Ben Mehmet'imi çok zorluklarla büyüttüm. Babası Bodrum'larda çalıştı. Yemedi, onu okuttu. Ben oğlumu asker kıyafetiyle görmek istiyordum. Eline kına yakmak istiyordum. Mürüvvetini görmek istiyordum" diyerek isyan etti.

“Biz dört gözle seni bekliyoruz”

Acılı anne İmmihan Nilifırka oğluna da böyle seslendi:

"Mehmet'im yavrum! Dön gel. Biliyorum seni zorla HDP uzantıları seni kaçırdı. Sen öyle bir evlat değildin. Gel oğlum devlete, adalete teslim ol. Ciğerim sana açık, kapım sana açık. Baban perişan, kardeşlerin perişan, ablan perişan biz dört gözle seni bekliyoruz."

İmmihan Nilifırka, geçen yıl eylül ayından bu yana evlat nöbetine devam ediyor.

