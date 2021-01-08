AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yağışlar son 10 yılın en kurak değerlerinde seyrediyor. Barajların doluluk oranı yüzde 20’ler seviyesinin altına geriledi.

Bugün beklenen fırtınanın ardından cumartesi il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacak. Yağışların özellikle boğaz çevresi ile Avrupa yakası genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak önümüzdeki hafta yeni sistemlerin Marmara bölgesinde etkili olmaya devam edeceği belirtiliyor.

"Ocak ortasında kış kendisini hissettirecek"

Lodos nedeniyle Cumartesi 15 derece civarında seyretmesi beklenen sıcaklık, Pazar günü rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesiyle 10 derece civarına gerileyecek.

Öte yandan, 14 Ocak ve sonrasındaki günlerde, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor.