Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009'da İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve hakkında verilen 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası 2017'de onanan Çilem K'nın, Küçükçekmece'de yaşadığını belirledi.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası düzenledikleri operasyonda Çilem K'yi gözaltına aldı.
Çilem K, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: İstanbul
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