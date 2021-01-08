Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 14:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı
Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla örgütün hücre yapılanması içinde faaliyet yürüten 15 şüpheliye Van, Ankara ve İstanbul’da operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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