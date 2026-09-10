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Gündem
AA 10.09.2026 23:48

MİT Başkanı Kalın, Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanları ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanları ile görüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT Başkanı Kalın, Halbusi ile Ankara'da görüştü.

Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında özellikle güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Görüşmede, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek bölgesel güvenlik ile istikrarı destekleyecek işbirliği mekanizmaları hakkında konuşuldu.

Irak'taki su altyapısının rehabilitasyonu, tarım projeleri, imar/iskan ve altyapı gibi projeler ile Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin konuların gündeme geldiği görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik yapılabilecekler üzerinde de duruldu.

Görüşmede, Irak'ta yürütülen silahların devlet kontrolünde sınırlandırılması sürecine ilişkin hususlar da ele alındı.

Halbusi, Türkiye'de devam eden Terörsüz Türkiye sürecine yönelik desteğini yineleyerek, sürecin başarısının tüm bölge için önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti.

MİT Başkanı Kalın ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi, ikili ve bölgesel konularda iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

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MİT Libya İbrahim Kalın
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