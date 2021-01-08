Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hafif seyirle hastalığı atlatan 9 yaşındaki Zeynep birkaç hafta sonra bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniğine başvurdu.

Tetkikler sonucu doktorların Mis-C tanısı koyduğu Zeynep'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken ileri derecede kalp ve solunum yetmezliğinin ortaya çıkmasıyla hasta entübe edilerek solunum cihazına bağlandı.

Yaklaşık 10 gün sonra değerleri düzelince odaya çıkarılan Zeynep'e yoğun bakım ünitesinde görevli uzman Dr. Adem Dursun, sürpriz yapmak istedi.

Flütle moral verdiler

Dr. Dursun, müziği çok sevdiğini öğrendiği Zeynep'e hastane odasında flütle "Ne zaman seni düşünsem" şarkısını çalarak moral verdi.

Dr. Dursun, zorlu bir süreçten geçtiklerini ve küçük hastalarına da moral vermek için böyle bir şey yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Zeynep'in ricasını bir sürprizle yerine getirdiğini anlatan Dursun, "Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde gerek hastalarımız gerekse personelimiz için moral çok önemli. Zeynep Mis-C tanısı koyduğumuz bir hastamız. Kendisiyle bir sohbetimiz esnasında enstrüman çaldığını öğrendik, o da benim yan flüt çaldığımı öğrenince benden kendisine bir parça çalmamı rica etti. Kendisiyle hayalimiz bundan sonraki günlerde beraber gitar ve yan flüt çalarak bir eser paylaşmak” dedi.

“Doktorlarıma çok teşekkür ederim”

Zeynep Öztebek de "9 yaşındayım, Mis-C diye bir hastalığa yakalanmışım koronavirüsten sonra. Buradaki ablaları, ağabeyleri çok sevdim. Doktorlarıma çok teşekkür ederim." dedi.

Uzman Dr. Serkan Özsoylu da COVID-19'un çocuklara bir şey yapmadığı yönünde yanlış bir algı olduğunu söyledi.

“Önemli olan ailelerin COVID-19 testi pozitif olduktan sonra dikkatli olması”

Uzman Dr. Özsoylu, "Bu çocuğumuz da bu tür gastrointestinal sistem bulguları ön planda olan sıkıntılarla geldi. Takibinde solunum sıkıntısının artması üzerine çocuğumuzda Mis-C'den şüphelenerek çocuk hastalıkları servisimize aldık. Böylece süreç başlamış oldu. Burada baktığımızda kalbinin çok hızlı attığını ve solunum sıkıntısının olduğunu gördük. Solunum sıkıntısının da artması üzerine çocuk yoğun bakım ünitemize alarak solunum cihazına bağladık. Tedavi sonrası hızlı bir şekilde iyileştiğini görünce solunum cihazından çıkardık ve kalp kasının eski kasılma kuvvetine vardığını gördük. Bu süreçten çocukların da erişkinler kadar etkilendiğini görmüş olduk. Akut dönemde olmasa bile birkaç hafta sonra çok ciddi semptomlarla bize başvurabiliyorlar. Şu an çocuğumuz çok iyi ve yoğun bakım ünitesinden çocuk hastalıkları servisine aldık. Tabii ki burada kriterler var, aileden en az bir kişinin COVID-19 testi pozitif öyküsünün olması ve üzerinden birkaç hafta geçmiş olması gerekiyor. Eğer bunlar varsa biz bundan sonra Mis-C sendromu değerlendirmesi yapmaya başlıyoruz. Önemli olan ailelerin COVID-19 testi pozitif olduktan sonra dikkatli olması, farklı bir şeyler gördüklerinde mutlaka bir doktora başvurması gerekiyor”dedi.

