İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin lira kantin desteği verilecek

İstanbul Çocukları Vakfı ile İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde, 39 ilçe kaymakamlığı, Halkbank, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin desteğiyle yürütülen proje, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde başladı.

Projenin yeni eğitim-öğretim dönemindeki uygulaması, Hattat Rakım Ortaokulu'nda yapıldı.

Vali Davut Gül, yaptığı konuşmada, "Gönülden Bir Öğün" Projesi'nin ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul ortamında beslenmelerine destek olmayı ve eğitim imkanlarından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Projenin "Kantin Kart" olarak da adlandırıldığını belirten Gül, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere kart verildiğini ifade etti.

Gül, kartın yalnızca okul kantinlerinde kullanılabildiğine dikkati çekerek, "Öğrencilere verdiğimiz bu karta aylık düzenli olarak ikişer bin lira para yüklüyoruz. Ailede birden fazla öğrenci varsa her birine ayrı ayrı bu karttan veriyoruz." dedi.

Desteğin amaçlarından birinin ekonomik nedenlerle yaşanabilecek devamsızlıkların önüne geçmek olduğuna işaret eden Gül, "Öğrencilerin ekonomik sebeplerle varsa devamsızlıklarını ortadan kaldırmak başta olmak üzere çocuklarımızın eğitimin bütün imkanlarından eşit şekilde faydalanması, bu anlamda ailelere olabildiğince küçük bir katkı sunulması ve bunun neticesinde de çocuklarımızın rencide olmadan, verdiğimiz kartlarla kantinde kimseye muhtaç olmadan yapacakları bir alışveriş sistemi amaçlanıyor." diye konuştu.

Vali Gül, projenin uygulanmasında Halkbank'ın altyapıyı hazırladığını, 39 ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kaymakamların koordinasyonunda çalışma yürüttüğünü anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de okullardaki kantinlere POS cihazları yerleştirdiğini belirten Vali Gül, ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesinde okul müdürleri, öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili kademelerinin görev aldığını dile getirdi.

Hedef 100 bin öğrenci

Proje kapsamında 50 bin öğrenciye ulaştıklarını bildiren Gül, "100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz." dedi.

Gül, desteğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kriterlerini taşıyan öğrenciler arasından ihtiyaç durumu ve sosyal riskler dikkate alınarak belirlendiğini, bu kapsamda şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüzler, engelli çocuklar, anne veya babası engelli olanlar, anne ve babası ayrılmış öğrenciler ile anne veya babasından biri cezaevinde bulunan çocukların desteklendiğini, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti alan ailelerin diğer çocuklarının da proje kapsamında değerlendirildiğini anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal risk haritasında yüksek riskli görülen çocuklar, koruyucu aile yanında kalanlar, İstanbul'daki Gazzeli çocuklar, meslek lisesine devam eden öğrenciler ve Roman çocukların da destek kapsamına alındığını kaydeden Gül, bu çocukların okuldan kopma, eğitimlerini tamamlayamama veya suça sürüklenme riski taşıyabildiklerini, projenin bu öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemeyi amaçladığını anlattı.

Destek verenlere teşekkür ederek öğrencilere başarılar dileyen Gül, projenin gelecekte destek alan çocukların da topluma katkı sunmasına vesile olmasını temenni etti.

Vali Gül, programın sonunda okul kantininde bu kartın nasıl kullanıldığını uygulamalı gösterdi.

Sadece kantinlerde geçerli

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kriterlerine göre ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere "Gönülden Bir Öğün" kartı veriliyor. Proje kapsamında her ay 2 bin lira yüklenen kartlar, yalnızca okul kantinlerinde kullanılabiliyor.

Kartlardaki bakiye nakit çekilemiyor veya okul dışında harcanamıyor.