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Türkiye
TRT Haber 11.09.2026 14:34

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın

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