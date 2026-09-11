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TRT Haber
HABER GİRİŞ
11.09.2026 14:34
, 11.09.2026 14:35
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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