Erdoğan: Bizim gündemimizde Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sevgili Rizeliler, değerli hemşehrilerim, kıymetli genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle yeniden bir araya gelmenin, memleketim Rize'de siz kardeşlerimle hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bizi yine en güzel, en içten şekilde karşıladığınız için, her zaman olduğu gibi bize gönüllerinizi açtığınız için her birinize teşekkür ediyorum.

Şimdi bize zaman zaman soruyorlar. Diyorlar ki: "Yorulmuyor musun?" Ya Allah aşkına, şu sevdayı görende yorulma olur mu? Rizeli uşakların şu muhabbetine mazhar olanda yorgunluk olur mu? Dahası, ülkesi ve milleti için aşkla koşanda yorgunluk emaresi hiç olur mu? Tabii ki olmaz. Kalbi bu ülke için, bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz, duraksamıyoruz, rehavete kapılmıyoruz. Onun için şehir şehir, ilçe ilçe geziyor; ülkemizin eksiğini, gediğini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Meydanlardan dolup taşan şu coşkunuz, şu heyecanınız için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi inşallah daim eylesin diyorum.

Değerli kardeşlerim, biraz evvel Sahil Camii'mizde cumamızı eda ettik. Oradaki kardeşlerimizle dualar ettik, hasbihal ettik, musafaha ettik. Şimdi de Rize merkez ve ilçelerimizde yapımı tamamlanan eserlerimizin toplu açılışını gerçekleştirmek üzere sizlerle beraberiz.

Ne diyor o güzel Karadeniz manisinde? "Yaylasının dumanı, denizinin baluğu, bu dağlarun derdi Rize'ye sevdalu." İşte bizim de derdimiz Rize'yle birlikte 81 vilayetimize aşkla hizmet etmek. Hamdolsun, sizin desteğinizle, sizin itimadınızla, sizlerin hayır dualarıyla şehirlerimizi ihya ediyoruz.

Şimdiye kadar Rize'ye hep elimiz dolu geldik. Her gelişimizde taş üstüne taş, eser yanına eser koyduk. Bugün de eserlerimizi hizmete almak, yeni yatırımlarımızın da temellerini atmak amacıyla sizlerin huzurundayız. Birazdan 26 projemizin resmi açılışını yapacak, 3 yeni yatırımın da inşallah temellerini atacağız.

Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, hayırseverlerimizi, bu yatırımlarda emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yüklenici firmalarımıza, bu eserlere alın ve fikir teri bulunan işçilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize en içten şükranlarımı sunuyorum.

Kıymetli kardeşlerim, 6 Şubat depremlerinden hemen onun ardından önceliğimiz şehirlerimizi süratle dirençli ve güvenli hâle getirmektir. Bunun için TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projelerde gaza bastık. TOKİ eliyle bugüne kadar 5 bin 636 konutu tamamladık. 1221 konutun yapımı sürüyor. Bugün de Yağlıtaş Mahallesi'nde 465 konut, 4 iş yeri ve bir camimizin; Kendirli mahallemizde 79, Madenli beldemizde 143, Çayeli ilçemizde ise 79 konutumuzun açılışını yapıyoruz. Ailelerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Geliyorum millet bahçelerimize. Rize'mizin yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik millet bahçemizi de bugün resmen hizmete sunuyoruz. Aynı şekilde içerisinde Millet Kıraathanemizin, İlçe Kütüphanemizin, çocuk parkımızın ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı İyidere Millet Bahçemizin kurdelesini kesiyoruz. Çamlıhemşin'de vatandaşlarımızın tabiatla iç içe vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın rahatça oyun oynayabilecekleri millet bahçemizi faaliyete alıyoruz.

Güneysu'da ise altyapı ve çevre düzenlemesini tamamladığımız 27 adet geçici iş yerimizi hak sahiplerine teslim ediyoruz. Isırlık Tabiat Parkı ve spor aktivite alanı ile bisiklet yolunun 3. etabını da bugün hizmete veriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Rizeliler; bakınız, bir şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse o şehrin geleceği de o derece parlak olur. Gençler; edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır ve gün geçtikçe ruhunu kaybeder. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Rize Kültür Sokağı'nı bugün açıyoruz. Rize Kültür Sokağı ile yerel üreticileri destekleyecek, sergi alanlarını genişletecek, el emeği ürünlerin imalat ve satış süreçlerini destekleyecek, böylelikle şehrin ekonomisine katkı yapacağız.

Şehrimizdeki eğitim altyapısını güçlendirecek yatırımları da hızla devreye sokmaya devam ediyoruz. Rize merkez ve ilçelerdeki 10 adet okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık ve eğitim-öğretime hazır hâle getirdik. Çamlıhemşin'de yapımı biten 16 derslikli Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi de yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize kapılarını açacak. Merkezde ise 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri Öğrenci Yurdumuzu hizmete veriyoruz. Bu yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin daha modern, nitelikli ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını temin edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun diyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Spora verdiğimiz önemi sizler zaten biliyorsunuz. Rize hem sporda hem de spor turizminde son yıllarda ciddi ivme kazandı. Dünyanın en prestijli ultra maraton koşularından birisi Kaçkar'da yapılıyor. Rize'miz 60 ülkeden 2 binden fazla sporcuyu bugünlerde misafir ediyor. Kaçkar Maratonu'ndaki tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.

Rizeli kardeşlerimizi birinci sınıf tesisleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. İkizdere Futbol Sahası başta olmak üzere merkez, ilçe ve beldelerdeki spor tesislerimizin bakım ve onarımını tamamladık. İyileştirme çalışmaları devam eden spor merkezlerimizin açılışını da inşallah yakın zamanda yine sizlerle birlikte yapacağız.

Bugün aynı zamanda inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi sona eren 190 iş yerinin bulunduğu Çiftekavak Sanayi Sitesi'nin, 12.500 metrekare alana sahip yeni otobüs terminalimizin, Çamlıhemşin'de 91 adet konut ve 12 adet dükkânın temellerini atıyoruz.

Toplam değeri 3 milyar lirayı aşan bu yatırımların da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, TOKİ'mize ve belediyemize teşekkür ediyorum.

Ulaştırma, denizcilik ve turizm projeleri hem Rize'miz için hem de tüm Karadeniz Bölgesi için çok çok önemli yatırımlar. Hazırlık ve plan proje çalışmalarını başlattığımız yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve Tüneller Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu proje tamamlandığında şehir içi ulaşım rahatlayacak, trafik yoğunluğu ciddi oranda azalacak.

İyidere Lojistik Limanı Projesi'nde de önemli bir seviyeye ulaştık. Limanın Ovit üzerinden Kalkınma Yolu'na bağlanmasıyla şehrimizin uluslararası ticaret güzergâhındaki stratejik konumunu da güçlendirecek. Öte yandan 36,5 kilometrelik Pazar-Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin-Ayder Yolu ve Tunca Yolu ile bölgenin ulaşım altyapısını tahkim ediyoruz. Projemiz bittiğinde Ayder ve Fırtına Vadisi'ne giden yollar artık daha hızlı, güvenli ve konforlu hâle gelecek. Rize'deki turizm sezonunu 12 aya yaymayı hedeflediğimiz bu çalışmalarla Ayder'in güzelliklerini inşallah daha görünür kılacağız.

Sevgili kardeşlerim, sağlıkta Rize'de tam bir başarı hikâyesi yazdık. Rize'de toplam 1235 yatak kapasitesine ulaştık. 1053 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanemizin yüzde 70'i tamamlandı. Kalan kısmın da süratle bitirilmesi için Sağlık Bakanıma talimatı verdim. 320 bin metrekare alana inşa edilen Rize Şehir Hastanesi en üst düzeyde kesintisiz sağlık hizmeti sunacak.

Kasım ayında hasta kabulüne başlayacak olan 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin yapımı devam ediyor. Toplam değeri 25 milyar liranın üzerinde olan bu iki yatırımın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Önümüzdeki dönemde 25 yataklı Fındıklı Devlet Hastanemizin de inşaat sürecini başlatacağız. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanemizde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Ardeşen'de ise 24 saat hizmet veren bir sağlık tesisi inşa edeceğiz.

Şu anda ihale, proje ve arsa süreçleri devam eden 9 sağlık tesisini de en kısa sürede tamamlayıp faaliyete geçireceğiz. Buralarda sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza şimdiden şifalar diliyor, bu tesislerimizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Değerli kardeşlerim, şunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir; ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz.

Onun için muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış, eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş... Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.

Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Eser hizmeti siyaseti var. Rize'yle birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Yani sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var.

Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkârlık etmemiz için getirdiniz. Biz de sadece vazifemizi yapıyor, görevimizi yapıyor; aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.

Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız eserlerin ve temellerini attığımız yatırımların Rize'miz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.

Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.