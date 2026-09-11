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Dünya
AP 11.09.2026 15:31

Merkür, bilim insanlarının tahmininden daha hızlı küçülüyor

Yeni bir araştırma, küçük ve kırışık yüzeyli Merkür'ün beklenenden daha hızlı küçülüyor olabileceğini ortaya koydu.

Merkür, bilim insanlarının tahmininden daha hızlı küçülüyor

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden bilim insanları, Merkür'deki küçülmenin daha önce düşünülenden yüzde 30 daha fazla olabileceğini bildirdi.

Bu da gezegenin çapının 23 kilometreye kadar küçülmüş olabileceği anlamına geliyor. Yaklaşık 4 bin 900 kilometre genişliğindeki bir gezegen için bu, önemli bir değişim.

Araştırmacılara göre, çarpma kraterlerinden fırlayan kalıntılarla sürekli yeniden şekillenen Merkür'ün engebeli yüzeyi, küçülmenin gerçek boyutunu gizlemiş olabilir. Araştırmanın sonuçları Geophysical Research Letters dergisinde yayımlandı.

BepiColombo

Haber, Avrupa ve Japonya'ya ait iki uzay aracının seyir platformundan ayrılarak Merkür'e doğru ilerlemesinden bir hafta sonra geldi.

BepiColombo olarak bilinen birbirine bağlı uzay araçlarının kasım ayında Merkür'ün yörüngesine girmesi ve ardından ayrılarak gezegeni daha kapsamlı incelemesi bekleniyor.

Araştırmanın başyazarı ve uzay görevinde yer alan Gaku Nishiyama, BepiColombo'nun lazer cihazının, Merkür'ün iç kısmındaki soğuma nedeniyle ne kadar küçüldüğünü doğrulaması gerektiğini söyledi.

Nishiyama'nın ekibi, 2010'lu yıllarda NASA'nın Messenger uzay aracından elde edilen ölçümlere dayanarak yaptığı tahminlerin aksine, küçülmenin daha da fazla olabileceğini belirtiyor. Merkür'ü şimdiye kadar yalnızca bir başka uzay aracı ziyaret etti: NASA'nın 1970'lerde gönderdiği Mariner 10.

Güneş Sistemi'nin en küçük ve Güneş'e en yakın gezegeni, 4,5 milyar yıl önce oluşumundan bu yana küçülüyor. Böyle küçük bir dünya için olağanüstü büyük olan sıcak demir çekirdeği, manto ve kabukla birlikte soğuyup büzülüyor. Bu da yüzeyin, yeni ve daha küçük boyutuna uyum sağlamak için bir kuşak gibi sıkışmasına neden oluyor.

                             

Reuters[Reuters]

Nishiyama ve ekibi, Merkür'deki fayları ve diğer jeolojik küçülme belirtilerini gösteren haritaları, yüzeydeki engebeliliği ortaya koyan daha yeni haritalarla karşılaştırdı. En engebeli bölgelerde daha az küçülme kırışıklığı bulunduğunu tespit ettiler. Araştırmacılar, kayıp kırışıklıkların çarpma sonucu oluşan kalıntıların altında kalmış olabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, yüzeyin bu şekilde gizlenen bölgelerini de hesaba kattıktan sonra Merkür'ün küçülmesine ilişkin yeni bir değerlendirme ortaya koydu. Nishiyama'ya göre bu çalışma, küçülen diğer gök cisimlerinin anlaşılmasına da ışık tutabilir.

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