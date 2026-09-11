Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sevgili Rizeliler, değerli hemşehrilerim, kıymetli genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle yeniden bir araya gelmenin, memleketim Rize'de siz kardeşlerimle hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bizi yine en güzel, en içten şekilde karşıladığınız için, her zaman olduğu gibi bize gönüllerinizi açtığınız için her birinize teşekkür ediyorum.

Şimdi bize zaman zaman soruyorlar. Diyorlar ki: "Yorulmuyor musun?" Ya Allah aşkına, şu sevdayı görende yorulma olur mu? Rizeli uşakların şu muhabbetine mazhar olanda yorgunluk olur mu? Dahası, ülkesi ve milleti için aşkla koşanda yorgunluk emaresi hiç olur mu? Tabii ki olmaz. Kalbi bu ülke için, bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz, duraksamıyoruz, rehavete kapılmıyoruz. Onun için şehir şehir, ilçe ilçe geziyor; ülkemizin eksiğini, gediğini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Meydanlardan dolup taşan şu coşkunuz, şu heyecanınız için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi inşallah daim eylesin diyorum.

Değerli kardeşlerim, biraz evvel Sahil Camii'mizde cumamızı eda ettik. Oradaki kardeşlerimizle dualar ettik, hasbihal ettik, musafaha ettik. Şimdi de Rize merkez ve ilçelerimizde yapımı tamamlanan eserlerimizin toplu açılışını gerçekleştirmek üzere sizlerle beraberiz.

Ne diyor o güzel Karadeniz manisinde? "Yaylasının dumanı, denizinin baluğu, bu dağlarun derdi Rize'ye sevdalu." İşte bizim de derdimiz Rize'yle birlikte 81 vilayetimize aşkla hizmet etmek. Hamdolsun, sizin desteğinizle, sizin itimadınızla, sizlerin hayır dualarıyla şehirlerimizi ihya ediyoruz.

Şimdiye kadar Rize'ye hep elimiz dolu geldik. Her gelişimizde taş üstüne taş, eser yanına eser koyduk. Bugün de eserlerimizi hizmete almak, yeni yatırımlarımızın da temellerini atmak amacıyla sizlerin huzurundayız. Birazdan 26 projemizin resmi açılışını yapacak, 3 yeni yatırımın da inşallah temellerini atacağız.

Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, hayırseverlerimizi, bu yatırımlarda emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yüklenici firmalarımıza, bu eserlere alın ve fikir teri bulunan işçilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize en içten şükranlarımı sunuyorum.

Kıymetli kardeşlerim, 6 Şubat depremlerinden hemen onun ardından önceliğimiz şehirlerimizi süratle dirençli ve güvenli hâle getirmektir. Bunun için TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projelerde gaza bastık. TOKİ eliyle bugüne kadar 5 bin 636 konutu tamamladık. 1221 konutun yapımı sürüyor. Bugün de Yağlıtaş Mahallesi'nde 465 konut, 4 iş yeri ve bir camimizin; Kendirli mahallemizde 79, Madenli beldemizde 143, Çayeli ilçemizde ise 79 konutumuzun açılışını yapıyoruz. Ailelerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Geliyorum millet bahçelerimize. Rize'mizin yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik millet bahçemizi de bugün resmen hizmete sunuyoruz. Aynı şekilde içerisinde Millet Kıraathanemizin, İlçe Kütüphanemizin, çocuk parkımızın ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı İyidere Millet Bahçemizin kurdelesini kesiyoruz. Çamlıhemşin'de vatandaşlarımızın tabiatla iç içe vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın rahatça oyun oynayabilecekleri millet bahçemizi faaliyete alıyoruz.

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