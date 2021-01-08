Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 15:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 işçi alevler içinde kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Kahramanmaraş’ta, bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yakıt pompalarına sıçrayınca yangın çıktı. İstasyonda görevli 2 işçinin kıyafetleri tutuştu. Yaralı işçilerin tedavisi sürüyor.
Doğukent Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Yangın sırasında alevler, istasyondaki görevli 2 işçinin kıyafetlerini tutuşturdu. Alevlerin arasında kalan işçilere, yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Yanmaktan son anda kurtarılan ve yaralanan işçiler, hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hastanede tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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