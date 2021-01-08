İlçe belediyesinin girişimleri neticesinde Yomra elması Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yomra Elması Coğrafi İşaret Tescil Belgesini, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan'dan teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bıyık, Yomra elmasının hem Trabzon hem de Türkiye genelinde bir marka olması için çalışma yürüteceklerini belirtti.

İlçeye ismini veren ve ilçe dışında yetişmeyen elmanın coğrafi ürün tescil belgesi bulunmamasının kendileri için eksiklik olduğunu vurgulayan Bıyık, "Akçaabat'ın köftesi, Vakfıkebir'in ekmeği, Tonya'nın tereyağı tescilli iken Yomra elmasının da tescilli olması gerekiyordu. Bunun için harekete geçerek başvurumuzu yaptık. Uzun süren uğraşlarımız sonucu coğrafi işaret tescilini almış bulunuyoruz” dedi.

“İlçemizin her köşesinde bu meyvenin görünür olmasını amaçlıyoruz”

Yomra elmasının yaygınlaştırılması için çalışma yaptıklarının altını çizen Bıyık,"İlçemiz ismini bu elmadan almış ama Yomra'da bu elmayı bulmak çok kolay değil. Adeta nesli tükenmek üzereydi diyebiliriz. Bu önemli meyveyi yetiştirmek için ilk etapta bir fidanlık oluşturduk. Burada 2 bin elma fidesi diktik ve bunları Yomra elması ile aş yaptık. Şimdi yetişmelerini bekliyoruz. Belli bir seviyeye geldiklerinde halkımıza dağıtacağız. İlçemizin her köşesinde bu meyvenin görünür olmasını amaçlıyoruz. Yomra elması toplanıp kenara koyulduğunda kış boyu rahatlıkla muhafaza edilebilen ve durdukça içindeki çekirdekleri eriyerek çekirdeksiz hale gelen bir meyve. Ayrıca sağlık yönünden önemli faydaları olduğu laboratuvar çalışmaları ile kanıtlanmış. Herkesin bu meyveyi bilmesini, tatmasını sağlayacağız.Yomra dışında yetişmeyen bu meyvenin Yomralılar için bir gelir kaynağı olmasını amaçlıyoruz” dedi