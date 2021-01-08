Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere destek vermek amacıyla Güvenpark'ta toplanan gruba, koronavirüs denetimi yapan polis memurları müdahale etti.

Göstericilerin 4 polis memuruna mukavemet etmesi sonucu, çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti. Polis ve göstericiler arasında çıkan arbedede 30 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

45 kişi gözaltına alınmıştı

Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasının ardından düzenlenen protesto gösterilerinde, görevli memura mukavemet ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin birçoğunun MLKP ve DHKP-C'nin de aralarında bulunduğu marjinal sol terör örgütleriyle bağlantılı oldukları belirlenmişti.

Şüphelilerden 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 21 şüpheli bugün adliyeye sevk edilmişti.