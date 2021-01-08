Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evde kumar oynayan 17 kişiye 30 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de, tedbirler ihlal ederek kiralık evde kumar oynayan 17 kişiye toplam 30 bin 600 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sazlıca beldesinde bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 17 kişi yakalandı.
Evdeki aramada, iskambil kağıtları, okey takımı, yazboz kağıtları ve para ele geçirildi.
Koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek ve kumar oynamaktan 17 kişiye toplam 30 bin 600 lira ceza verildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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