Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli, evli ve 2 çocuk babası Elvan Özdemir, bir geçen haftadan beri İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu.

Dün, durumu ağırlaşan polis memuru, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bugün memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toprağa verilen Elvan Özdemir’in annesi, babası ve eşi Dilek Özdemir'e yapılan COVID-19 testlerinin de pozitif çıktığı öğrenildi.

