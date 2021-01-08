Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Koronavirüse yakalanan polis hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde görevli polis memuru 49 yaşındaki Elvan Özdemir, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli, evli ve 2 çocuk babası Elvan Özdemir, bir geçen haftadan beri İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu.
Dün, durumu ağırlaşan polis memuru, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Bugün memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toprağa verilen Elvan Özdemir’in annesi, babası ve eşi Dilek Özdemir'e yapılan COVID-19 testlerinin de pozitif çıktığı öğrenildi.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Cep telefonunun patlama anı kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz