Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: AA-DHA]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyesine ulaştı.
Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 11 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde, evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafikte yoğunluğa neden oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı.
Cevizlibağ D-100 Karayolu ve Mahmutbey Gişesi'nde trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar durma noktasına geldi.
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