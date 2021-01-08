Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 11 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde, evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafikte yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı.

Cevizlibağ D-100 Karayolu ve Mahmutbey Gişesi'nde trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar durma noktasına geldi.