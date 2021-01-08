Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 17:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da doğalgaz boru hattında patlama
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, iş makinesiyle yapılan kazı sırasında doğalgaz borusu patladı. Ekipler, gaz akışını keserek çalışma başlattı, cadde de bir süre ulaşıma kapatıldı.
Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi Kenan Sofuoğlu Caddesi’nde yapımı devam eden sahada, öğle saatlerinde iş makinesi ile kazı yapılırken doğalgaz hattının borusu patladı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine bölgeye doğalgaz dağıtım şirketinin çalışanları sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Polis caddeyi ulaşıma kapatırken, dağıtım şirketi çalışanları gaz akışını kesti.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler, patlayan borunun tamiri için çalışma başlatırken cadde de yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Doğalgaz
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