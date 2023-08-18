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Türkiye
DHA 18.08.2023 12:59

Tavuk yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, canlı tavuk yüklü kamyon, otomobile çarpıp, devrildi. Kazada, kamyon şoförü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Tavuk yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Çanakkale'den Bandırma yönüne canlı tavuk taşıyan İsmail Koçyiğit yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkıp aynı yöne giden Cahit Yılmaz idaresindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, kamyon şoförü Koçyiğit ile otomobildeki Sakibe Yılmaz ve Defne Usul yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İl müdahalesi kaza yerinde yapılan 3 yaralı, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tavuk yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada, kamyonda bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.

Kaza nedeniyle kara yolunun Bandırma istikameti, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. 

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Balıkesir Çanakkale Trafik Kazası
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