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Türkiye
AA 18.08.2023 12:58

Bolu'da orman yangını alanlarındaki soğutma çalışması sürüyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 noktada çıkan orman yangınları ile Mudurnu ilçesindeki yangın alanında soğutma çalışması devam ediyor.

Bolu'da orman yangını alanlarındaki soğutma çalışması sürüyor
[Fotograf: AA]

Göynük'e bağlı Güneyçalıca, Aşağıkınık ve Kayalıdere-Tepebaşı arasında salı ve çarşamba günleri çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan orman yangını bölgelerinde soğutma çalışması sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ayrıca Mudurnu'ya bağlı Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkisinde de dün başlayan ve ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınan orman yangını alanında da soğutma çalışması yürütülüyor.

Yangında zarar gören alanın tespiti için ise Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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