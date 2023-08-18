Bolu'da orman yangını alanlarındaki soğutma çalışması sürüyor

Göynük'e bağlı Güneyçalıca, Aşağıkınık ve Kayalıdere-Tepebaşı arasında salı ve çarşamba günleri çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan orman yangını bölgelerinde soğutma çalışması sürüyor.

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Ayrıca Mudurnu'ya bağlı Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkisinde de dün başlayan ve ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınan orman yangını alanında da soğutma çalışması yürütülüyor.

Yangında zarar gören alanın tespiti için ise Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışıyor.