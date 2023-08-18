Açık 35.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.08.2023 12:37

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da sahte ilaç üreterek piyasaya sürmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "sahtecilik" suçuyla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerce yapılan 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Pendik'te belirlenen 5 adrese 17 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanma aşamasında 13 bin 500, satışa hazır halde 2 bin 35 doping, hormon, vitamin ilaçları ile hayvanların tedavisinde kullanılan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek sahte ilaçlar ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 2 tabanca ve narkotik madde de bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edilecek.

Ele geçirilen sahte ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde sergilendi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Beyoğlu'nda zihinsel engelliye silahlı saldırı kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden dolandırıcı tutuklandı
13:25
Kocaeli'nin Kandıra sahilinde denize girmek yasaklandı
13:45
'Tulumtaş Mağarası' sıcaktan bunalanların akınına uğradı
13:02
Tavuk yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
13:04
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
12:37
"Zaferin İzinde Malazgirt" belgesel filminin gala gecesi yapıldı
Renklerle canlanan Taflanaltı Sokak turistik mekan haline geldi
Renklerle canlanan Taflanaltı Sokak turistik mekan haline geldi
FOTO FOKUS
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan zihinsel engelli kişi yaralandı
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan zihinsel engelli kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ