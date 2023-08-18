Beyoğlu'nda zihinsel engelliye silahlı saldırı kamerada

Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde oturan zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mahmut G., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralandığı belirlenen Mahmut G., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.