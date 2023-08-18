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Türkiye
AA 18.08.2023 11:50

Trafikte makas atarak tehlike saçan iki sürücüye 14 bin lira ceza

İstanbul'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 14 bin 61 lira para cezası verildi.

Trafikte makas atarak tehlike saçan iki sürücüye 14 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta 2 kişinin makas atarak trafiği tehlikeye düşürdükleri anlara ilişkin görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen S.G.D. ve M.Y. polis ekiplerince yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücü S.G.D'ye 8 bin 689 lira, M.Y'ye de 5 bin 372 lira para cezası uygulandı.

Her iki sürücü "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Osmangazi Şehit Ersoy Karacaoğlan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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