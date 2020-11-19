Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tatvan'da PKK’nın toprağa gömülü silah ve mühimmatı ele geçirildi
Bitlis’te, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Tatvan ilçesi Anadere köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu Operasyonu düzenledi.
Ekiplerin, yaptığı aramalarda toprağa gömülü 1 uzun namlulu silah, 3 bin 450 fişek, 24 pil, 1 akü, 8 çift siyah renkli mes, 2 kilo kına ve 6 kutu ağda ele geçirildi.
Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler ise imha edildi.
Etiketler: Terör Örgütü
Son Haberler
- 10:33
- 10:20
- 10:30
- 10:20
- 10:01
Sıradaki Haber
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz