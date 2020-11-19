Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polisleri fark edip kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelilerin üzerleri ve evlerindeki aramalarda, 50,64 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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