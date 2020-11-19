Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki Tutluca Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Denizli'de Kaymakam Osman Sak başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, pozitif vakalara rastlanan Tutluca Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verdi.
Sağlık ekiplerinin tarama çalışması yaptığı mahallede giriş ve çıkışlar, 14 günlüğüne kapatıldı.
Mahalle sakinlerine, karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri yardımcı olacak.
Etiketler: Koronavirüs
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