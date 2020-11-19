Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
İDO'nun iptal olan seferleri:
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 10.30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.35
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 18.35
BUDO'nun iptal seferleri:
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.30
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00
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