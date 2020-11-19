Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Uşak ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, Muğla ve Antalya çevrelerinin gök gürültülü sağanak, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve fırtına uyarısı

Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Muğla’nın kıyı kesimleri ile Antalya’nın batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

Deprem bölgesinde hava

İzmir'de havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif, öğle saatlerinden itibaren orta kuvvette olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah en düşük sıcaklığın 9 derece, günün en yüksek sıcaklığının 15 derece olması beklenmektedir.

