Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 05:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Güney Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle bugün planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Erdek ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Erdek, Balıklı, Avşa, Marmara ve Ekinlik hattında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
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