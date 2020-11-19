Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 01:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Gebze - Şekerpınar kara yolunda İstanbul yönüne giden Mahmut G'nin kullandığı işçi servisi yapan minibüs, Güzeller OSB mevkisinde devrildi.
Yaklaşık 70 metre sürüklenen minibüsteki 5 işçi ile sürücü Mahmut G. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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