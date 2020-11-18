Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin yarın gerçekleştirilecek bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), ile 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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