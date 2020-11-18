Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bir otomobil 6 araç ve duvara çarparak durdu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Esenler ilçesinde, 6 araç ve bir binanın duvarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi.
Kemer Caddesi'nde otomobiliyle giden C.D., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce caddedeki park halinde bulunan 6 araca, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücüye, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapattı. Otomobilin kaldırılması ve olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde tekrar trafik akışına açıldı.
Etiketler: Trafik
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